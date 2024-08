Olimpiadi 2024 gli italiani in gara oggi lunedì 5 agosto | Orari e finali | programma e dove vedere in tv

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Inizia la seconda e ultima settimana delledi Parigi. L’Italia si gioca altre carte da medaglia: dopo l’oro nello slalom K1, Giovanni De Gennaro sogna di regalarsi una storica doppietta nel kayak cross, disciplina spettacolare. Attenzione anche a Massimo Spinella nel tiro a segno e alla squadra azzurra nella prova mista del tiro a volo skeet. E poi alle ginnaste Alice D’Amato e Manila Esposito, in finale sia nella trave che nel corpo libero. È anche un giorno cruciale per l’Italia di pallavolo maschile, impegnata ai quarti contro il Giappone. Così come sono da non perdere gli esordi degli azzurri dell’inseguimento a squadre (ciclismo su pista) e di Filippo Tortu nelle batterie dei 200 metri. Ecco tutti gliin: di seguito, ilcompleto, con evidenziate in rosso le