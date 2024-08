NAPOLI Telenovela Osimhen Conte innervosito

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Fuori nell’amichevole contro il Girona sabato, fuori anche ieri nell’allenamento congiunto contro la Casertana: che Victorsia una sorta di separato in casa a, per motivi di mercato, era chiaro da tempo, ma la situazione, ultimamente, sta diventando sempre più evidente.c’è ma non c’è,- non è un mistero - vuole Lukaku ma Manna non può affondare il colpo sino a quando non venderà il nigeriano, per il quale De Laurentiis pretende una cifra vicina ai 130 milioni. Troppo, perché Il Psg (club gradito a) a quelle cifre non ci sente e ha intavolato una trattativa con il Manchester City per Julian Alvarez, che costa la metà del nigeriano, e troppo anche per il Chelsea (proprietario del cartellino di Lukaku), altro club interessato all’attaccante, ma non a quelle cifre.