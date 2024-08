Mirko Brunetti e Perla Vatiero ancora insieme dopo essersi lasciati?

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di lunedì 5 agosto 2024) Scritto da MisterMovie.it, La storia d’amore tra, nata sotto i riflettori del Grande Fratello, sembra aver definitivamente chiuso i battenti.un percorso sentimentale segnato da alti e bassi, culminati con una precedente rottura durante Temptation Island, i due avevano deciso di riprovarci, ma a distanza di pochi mesi la fiamma si è nuovamente spenta.stannoanche? A comunicare la decisione di separarsi sono stati i diretti interessati attraverso i loro profili social.ha sottolineato come la scelta sia stata sua, assumendosi la piena responsabilità della situazione., dal canto suo, ha espresso tutto il suo dispiacere per la fine della relazione, ammettendo di aver creduto fermamente in un futuro