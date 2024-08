Melissa Satta pioggia di critiche per le foto con il fidanzato

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di lunedì 5 agosto 2024)è innamoratissima del nuovo, Carlo Beretta. I due fanno sul serio, dopo aver archiviato rispettivamente le storie con Matteo Berrettini e Giulia De Lellis. Eppure, nonostante la relazione proceda a gonfie vele, c’è chi non si esime dal lanciare qualche frecciatina. D’altronde, è l’altra medaglia del successo.è purtroppo abituata, come altre sue colleghe a dover sopportare anche le. Ed è proprio quello che ha dovuto subire nelle ultime settimane, in seguito alla pubblicazione dei più recenti scatti insieme alCarlo Beretta. La showgirl è stata sommersa dai commenti degli haters.e ledel web,Ansa – VelvetGossipTrae Carlo Beretta la relazione procede a gonfie vele.