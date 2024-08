LIVE Francia-Germania 1-2 Olimpiadi volley 2024 in DIRETTA | i transalpini riaprono il match

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024) 25-20 Invasione a rete di Breheme, lariapre il. 24-20 Recihert annulla il primo. 24-19 Arrivano 5 set-point per la. 23-19 Primo tempo di Krick. 23-18 Sbaglia la battuta Grozer. 22-18 Grozer non ci pensa a mollare. 22-17 Attacco di seconda intenzione di Ngapeth. 21-17 Faure su Karlitzek. 20-17 Clevenot sfonda sulle mani del muro. 19-17 Grozer prova a mantenere i suoi a contatto. 19-16 Errore in battuta di Reichert. 18-16 Primo tempo imprendibile di Breheme. 18-15 Murone di Ngapeth su Reichert. 17-15 Ngapeth prova a dare la spallata decisiva al. 15-15 Mani-out di Grozer da seconda linea. 15-14 Ottimo l'ingresso di Faure. 14-14 Pallonetto spinto di Recihert. 12-13 Colpo di fino di Karlitzek. 12-12 Faure sfonda ancora sulle mani del muro. 11-12 Errore al servizio di Chinenyeze. 11-11 Faure trova un buon mani-out.