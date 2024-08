LIVE Francia-Germania 0-0 Olimpiadi volley 2024 in DIRETTA | 10-15 padroni di casa in grossa difficoltà

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10-17 Errore in attacco anche per Le Goff,in grandissima. 10-16 Primo tempo di Breheme, laè costretta a chiamare time-out. 10-15 Errore in parallela di Patry. 10-14 Mani-out di Grozer, i tedeschi trovano un altro break. 10-12 Clevenot questa volta trova il campo, inizio non bellissimo. 9-12 Clevenot compie un’invasione su palla difficile. 9-11 Aceee di Chinenyeze. 8-11 Mani-out di Clevenot da posto quattro. 7-11 Non passa il servizio di Ngapeth. 7-10 Patry passa sopra il muro di Grozer. 6-9 In rete il servizio di Brizard. 6-9 Ancora al centro, questa volta con Chinenyeze. 5-8 Primo tempo dietro di Le Goff. 4-7 Muro mostruoso di Grozer su Ngapeth. 4-6 Grozer mette fine ad uno scambio pazzesco, abbiamo capito su chi punterà la. 4-5 Stampatona di Krick su Ngapeth. 4-4 Grozer risponde da seconda linea.