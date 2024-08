Le migliori app per farsi rimborsare voli cancellati o in ritardo da usare nel momento più caldo dell' anno

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 5 agosto 2024) Di questi tempi avere un’app sul telefono che ci consenta di farcio inè indispensabile. Tra i venti di guerra che spirano dal Medioriente all’Europa, la mancanza di personale negli aeroporti che amplifica i ritardi nel corso’estate e i bug informatici che hmandato in tilt il sistema di gestione dei check-in a livello mondiale, il caos negli aeroporti è davvero dietro l’angolo. Nel corso degli ultimi mesi sono stati migliaia io con forti ritardi che hcolpito a 360 gradi un po’ tutto il mondo coinvolgendo in primis le compagnie low-cost – che già viaggiano di per sé sul filo del rasoio tra ritardi e lunghe code da gestire al gate – ma anche i vettori più quotati lasciando a terra migliaia di persone.