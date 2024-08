Juventus-Inter idea ‘folle’ sul calciomercato | uno scambio sblocca la cessione di Chiesa

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 5 agosto 2024) Le dichiarazioni di Thiago Motta lasciano poco spazio adpretazioni: Federicoè stato escluso dai convocati nell’ultimo match amichevole per motivi di mercato. L’attaccante della Nazionale italiana non rientra più nei piani dellae sono in corso valutazioni sul futuro. Il contratto con i bianconeri è in scadenza nel 2025 e non è da escludere un addio a parametro zero. Il calciatore non ha fretta ed è alla ricerca della migliore soluzione dopo le ultime settimane di tensione con la. L’ipotesi di unain questa sessione di mercato è ancora possibile per una cifra di circa 20 milioni di euro. Foto di Alessandro Di Marco / AnsaL’dicon l’L’si è fiondata sull’attaccante ed i contatti con il calciatore non sono di certo un mistero: Marotta fiuta un altro colpaccio a parametro zero.