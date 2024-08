Innocenzi non sbaglia un colpo Solestà festeggia un altro Palio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 5 agosto 2024) Portavince la Quintana di agosto. Una giostra al cardiopalma, decisa all’ultima tornata, con Lucache approfitta degli errori di Denny Coppari e lo scavalca proprio in extremis, regalando ai gialloblú il 36esimo. Secondo trionfo consecutivo per il 41enne folignate, che addirittura ottiene il 18esimo successo personale e il sesto ’cappotto’ dopo quelli del 2010, 2011, 2014, 2015 e 2017. E nella sede solestante è stata festa fino all’alba. Ma è bene procedere con ordine per raccontare una tra le Quintane più belle di sempre. Il primo a scendere in pista è Tommaso Finestra, cavaliere del sestiere di Sant’Emidio. In sella al purosangue In The Woods, di sette anni, il rossoverde chiude in 50,6 secondi e prende tre centri. Incappa però in una penalità. Per secondo è il turno del 19enne Davide Dimarti della Piazzarola.