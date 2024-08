Il campione di tiro a volo | Una passione senza fine

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 5 agosto 2024) L’argento di Silvana Stanco è finora l’unica medaglia rimediata dalla Nazionale italiana dialle Olimpiadi di Parigi. Proprio quella nazionale italiana che ha rappresentato l’apice della carriera sportiva di Piero Quagli, operatore empolese nel campo della sicurezza che non ha avuto la fortuna di partecipare a una kermesse a cinque cerchi, ma che le proprie soddisfazioni se le è tolte eccome. "Per poter ambire a certi traguardi devi poterti dedicare esclusivamente alla parte sportiva e questo non me lo sono mai potuto permettere, anzi lavorando ho sempre dovuto fare sacrifici notevoli per portare avanti questa mia– racconta il 62enne tiratore empolese – ma gareggiare contro i più grandi tiratori del mondo, e spesso batterli, mi ha sicuramente ripagato di tutti gli sforzi fatti".