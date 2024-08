Film in uscita questa settimana al cinema 5 agosto – 11 agosto

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

Scopriamo quali sono iinneiitaliani nelladal 5all'11.

Spider-Man: Homecoming Data di: 52024 Regia: Jon Watts Cast: Ethan Dizon, Hemky Madera, Zach Cherry, Kirk R. Thatcher Fantastico, Avventura – USA 2017, 133 min. Peter Parker non riesce a scrollarsi di dosso quanto sia stata incredibile la sua esperienza con gli Avengers in Captain America: Civil War, l'aver conosciuto Tony Stark e avere mantenuto con lui un rapporto speciale, tanto da avere un contatto diretto attraverso il suo assistente Happy Hogan e da aver ricevuto in dono un super-costume.