E…state con noi | La campagna della Polizia per la sicurezza stradale

(Di lunedì 5 agosto 2024) Estate con noi: due appuntamenti lo scorso fine settimana a Napoli e Sorrento. Controllate 214 persone e verificati 134 veicoli Nello scorso fine settimana, laitinerante didi Stato “Estate con noi”, finalizzata a veicolare ai giovani la cultura e le condotte di guida sicura, ha fatto tappa a in piazza Lauro a Sorrento e in piazza Vittoria a Napoli. Due giornate dedicate alladurante le quali gli agenti, presenti con mezzi rappresentativi come il tecnologico Pullman Azzurro e le Lamborghini, hanno mostrato ai giovani le varie tecnologie, l’utilizzo e le finalità delle apparecchiature in dotazione come l’etilometro, il precursore e il telelaser, coinvolgendo i ragazzi in giochi a tema, per far capire quanto è importante guidare senza distrazioni ed in modo corretto.