Diana Bacosi | Ci siamo completati a vicenda! Ora continuo fino a Los Angeles 2028

(Di lunedì 5 agosto 2024) La terza medaglia personale e consecutiva alle Olimpiadi, di cui due d’oro e una d’argento.sorride soddisfatta dopo aver ottenuto una vittoria pesantissima nel Mixed Team di skeet nel tiro a volo, in coppia con Gabriele Rossetti. Dopo una prova individuale negativa, la tiratrice umbra si è riscattata in quella che di fatto è la gara a squadre, dove ha chiuso con i 4 piattelli decisivi per l’affermazione sull’America. Intervistata dall’ANSA, l’azzurra ha affermato: “Ci. Quando ero un po’ in difficoltà, bastava un suo sguardo per rassicurarmi. In finale abbiamo messo anima e cuore. Tre medaglie in tre Olimpiadi per me è tanta roba, oraa Los”.