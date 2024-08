Coppa Italia verso Benevento-Taranto | mister Capuano assente all’allenamento pugliesi nel caos

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Non c'è pace per ilcon il club jonico che sta attraversando una vera e propria tempesta che ha preso il via con le dimissioni del presidente Massimo Giove. Il massimo dirigente dei rossoblù nei giorni scorsi ha annunciato il suo disimpegno dal sodalizio pugliese, complice le vicende relative allo Iacovone che sarà indisponibile per due anni per i lavori di ristrutturazione che interessano la struttura in vista dei Giochi del Mediterraneo. Inevitabili le conseguenze sulla stabilità del club e un ulteriore punto interrogativo sul futuro tecnico delsi è aggiunto oggi perchéEziolinoe il suo vice Cosimo Zangla hanno inviato un certificato medico alla società attestando di non essere in grado di gestire il lavoro e non dirigeranno la seduta in programma nel pomeriggio.