Castel Volturno | trentenne tenta suicidio interviene la polizia

(Di lunedì 5 agosto 2024) Caserta. Due persone sono state salvate dalladi Stato nel corso di due distinti interventi nel Casertano. In particolare ai poliziotti del locale commissariato hanno salvato nella notte unaffetto da crisi depressiva, che voleva suicidarsi lanciandosi verso le auto in transito sulla trafficata statale Domiziana. Intervenuti su segnalazione di alcuni automobilisti, gli agenti hanno trovato l’uomo che camminava nel buio al centro della carreggiata, hanno quindi interrotto il traffico e bloccato il 30enne, che ha provato a divincolarsi per fuggire; l’uomo è stato poi calmato e affidato alle cure dei sanitari.