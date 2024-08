Canoa slalom Giovanni De Gennaro e Stefanie Horn eliminati ai quarti del kayak cross Esultano Butcher e Noemie Fox

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 5 agosto 2024) Non ci sono tracce d’Italia nei primi podi della storia olimpica dia Parigi. Nelle acque di Vaires-sur-Merne siaDechevengonoaidi finale, rinunciando così in maniera precoce alla lotta per le medaglie. Un destino similare per entrambi, che erano in lotta quantomeno per la seconda piazza nella loro batteria. La prima ad arrendersi è, che al primo ostacolo viene toccata dalla francese Camille Prigent che le fa perdere secondi preziosi. In questo modo l’azzurra chiude ultima la propria prova, che vedrà poi esultare nella finale a quattro l’australianaFox sull’altra transalpinaHug e sulla britannica Kimberley Woods: la famiglia Fox è dunque la regina dellaal femminile, dopo i due ori della sorella maggiore Jessica.