Cannabis light la stretta La rabbia dei negozianti a Ferrara | Danni per tutto il settore E un favore al crimine

(Di lunedì 5 agosto 2024), 5 agosto 2024 – Da Roma arriva lo stop allae, anche a, le reazioni degli addetti ai lavori alternano silenzi eloquenti e contrarietà. Nei giorni scorsi è stato approvato in Commissione l’emendamento del governo al Ddl sicurezza che introduce unasignificativa sulla canapa legale. Una misura controversa che ha suscitato forti reazioni tra gli operatori dele gli attivisti. Asono presenti alcuni negozi di vendita della, a cui si aggiungono anche distributori automatici H24. Tra gli esercenti c’è poca voglia di parlare. I più si trincerano dietro un “”, precisando come l’approvazione definitiva richiederà ancora del tempo. A parlare, invece, è Danny Ranieri titolare del negozio ‘Too Weed canapa store & svapo’ di via Palestro. “Una norma che non ha senso – scandisce –.