Attacchi del 7 ottobre di Hamas a Israele l’Onu licenzia 9 dipendenti dell’Unrwa Forse coinvolti

(Di lunedì 5 agosto 2024) Roma, 5 agosto 2024 – Ora lo dice anche. In una nota le Nazioni Unite ammettono oggi – pur usando il condizionale – quello cheripete da tempo:dell’agenzia Onu per i rifugiati palestinesi Unrwa “potrebbero essere stati” neglidel 7sferrati da. Cambia solo il numero: su 19 casi portati all’attenzione, sono 9 quelli considerati sospetti. E per questi è scattata la decisione delmento. “Abbiamo informazioni sufficienti per le misure che stiamo prendendo, ovvero, ilmento di queste nove persone”, ha detto il portavoce Farhan Haq. Ed è stata condotta dall’Ufficio dei servizi di supervisione interna (Oios) l’indagine “sulle gravi accuse secondo cui 19 membri del personaledi Gaza sarebbero statinegli abominevolidel 7nel sud di”, riporta l’agenzia in una nota.