Alexia | Vorrei tornare a Sanremo una quinta volta Mi piacerebbe duettare con Giorgia – Intervista esclusiva

(Di lunedì 5 agosto 2024), nome d’arte Alessia Aquilani, è la prima artista italiana ad esibirsi sul palco principale del Tomorrowland dove ha portato un remix di “Uh La La”: “Non mi stanca mai”. La cantante italiana che nella sua carriera ha partecipato per nove volte consecutive al Festivalbar e ha venduto oltre 6 milioni di dischi e vinto nel 2003 il Festival dicon il brano ‘Per dire di no‘, ha infiammato il palcoscenico principale dell’evento come ospite delle Nervo, il duo australiano composto dalle gemelle Miriam e Olivia Nervo, due talentuose musiciste, diventate famose in tutto il mondo nel 2009 grazie al singolo di When Love Takes Over di David Guetta, da loro prodotto insieme al dj francese. Le due musiciste sono andate a pescare nell’archivio della dance italiana e hanno deciso di remixare uno dei più grandi successi di, “Uh la la la”.