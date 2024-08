A Montemesola direttamente da Made in Sud i Ditelo voi

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

Tarantini Time QuotidianoTutto pronto per la serata conclusiva dell'Estate Rosso Nera, organizzata dal Milan Club "Saverio Aloia" di. L'ultimo grande imperdibile appuntamento è in programma per giovedì 8 agosto a partire dalle ore 21.00 in Piazza IV Novembre con musica e cabaret. La serata, condotta da Floriana Orlando vedrà alternarsi sul palco Dj Max in consolle ed Antonio Potenza al Sax. Prevista anche l'esibizione della scuola di ballo El ritmo latino e, per finire, grasse e grosse risate con il trio comico partenopeo, "Ivoi"dain Sud. L'ingresso è libero.