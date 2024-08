Tanti disagi per la ’Saffi’ Le aule container? È tardi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 agosto 2024) L’avevano promesso: "Lanceremo una petizione per chiedere che venga trovata, per i nostri figli, una soluzione diversa rispetto a quella prospettata dall’amministrazione". E così è stato. Ieri mattina i genitori dei ragazzi della mediadi Santarcangelo, che a settembre, dovranno fare lezione altrove per colpta dei ridei lavori in corso alla scuola, hanno avviato la raccolta firme. Due i punti dove è in corso la petizione: alla galleria Fornace e al Caffè Clementino. Le famiglie chiedono al Comune, con cui avranno domani un incontro, di fare marcia indietro rispetto all’ipotesi paventata: 6 classi (3 prime e 3 seconde) trasferite alla ’Pascucci’ e altre 4 (tutte terze) all’elementare di San Vito. "Troppi iper i nostri figli e per gli stessi docenti", attaccano le famiglie. La loro soluzione: "Montare delleprefabbricate alla scuola media ’Franchini’".