Serie C il montemurlese Pucciarelli fra Vis Pesaro e l' idea Pistoiese

(Di domenica 4 agosto 2024) Prato, 4 agosto 2024 -da un lato, Pistoia dall'altro. E' il bivio davanti al quale si trova Manuelormai da qualche settimana, che riguarda il suo futuro agonistico: da un lato il calciatore di Montemurlo ha già ricominciato gli allenamenti con la Visagli ordini del nuovo tecnico Roberto Stellone, ma stando ai “rumors” di mercato la suggestionenon sarebbe del tutto tramontata. “Puccia” non sarebbe però del tutto convinto di legarsi agli arancioni anche perché ciò vorrebbe scendere inD. Per quanto diventerebbe il leader tecnico di una squadra in corso di ricostruzione per tornare fra i pro. E poi il nuovo mister lo ha comunque impiegato nell'amichevole disputata nelle scorse ore dalla Vis contro il Fossombrone e vinta dai pesaresi per 4-1.