Quintana scelte fatte | Coppari avanti con Trentino

(Di domenica 4 agosto 2024) Ascoli, 4 agosto 2024 – Le, ormai, sono statenel giorno della. La parola, oggi pomeriggio, spetterà al campo dei giochi. Le scuderie dei sestieri hanno selezionato le due cavalcature che saranno a disposizione dei rispettivi cavalieri nella giostra dedicata al Patrono. Ieri, infatti, ciascuno ha sottoposto due cavalli alle visite veterinarie pregara, un titolare e una riserva. Undici purosangue su dodici sono gli stessi che erano stati portati a visita per l’edizione di luglio. L’unica variazione riguarda la Piazzarola, con Davide Dimarti che correrà sicuramente in sella a Matti Miller, purosangue inglese di otto anni, ma come riserva avrà L’Incanto, purosangue di sette anni. Nella giostra in notturna, invece, l’altro cavallo a disposizione del 19enne offidano era Piccola Greta.