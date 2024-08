Quarti contro il Giappone Dominio azzurro nel girone Battuta la Polonia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) Una vittoria pesantissima, che regala agli azzurri il primo posto nele nel tabellone: il 3-1 ai danni dellanon vale come rivincita dell’ultimo Europeo perché qui è arrivato troppo presto, ma è importante per far capire che gli azzurri fanno sul serio. Vittoria per 3-1 (25-15, 25-18, 24-26, 25-20), aiMichieletto e compagni affronteranno ildomani alle 13, chi passa troverà la vincente di Francia-Germania. Nell’altra parte del tabellone Slovenia-e Brasile-Usa. Oggi alle 9 l’Italvolley femminile di Velasco affronta la Turchia in uno spareggio per il primo posto che somiglia tanto a quello dei maschi ieri: chi vince chiude ilin testa. Nel beach volley, Menegatti e Gottardi agli ottavi.