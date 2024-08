Parigi 2024 volley femminile | l’Italia chiude seconda ai quarti sarà sfida alla Serbia come a Tokyo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 4 agosto 2024) Il successo per 3-0 del Brasile sulla Polonia nel torneo dialle Olimpiadi dipermette alle sudamericane dire la fase a gironi con il primo posto nella classifica combinata, precedendo. Secondo posto, quindi, per la Nazionale guidata da Julio Velasco, che nel Gruppo C ha ottenuto tre vittorie sue tre. Questo vuol dire che aidi finaledi Tijana Boskovic, esattamenteaccadde a2020: la speranza delle azzurre e di tutti i tifosi italiani è che il risultato sia diverso, visto che tre anni fa lasi impose con un netto 3-0., aiSportFace.