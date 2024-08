Parigi 2024 Tita e Banti dominanti nel Nacra 17 | cinque prove vinte su sei

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 4 agosto 2024) Ruggeroe Caterinablindano la prima posizione nel17 dopo sei regate. I campioni olimpici e mondiali in carica vincono le tre regate odierne e si portano sul totale di 7 punti con un netto di 5, visto che il punteggio scartato è quello della race 3, l’unica non vinta fin qui dall’equipaggio azzurro che in quell’occasione hanno chiuso al secondo posto dietro gli spagnoli Pacheco e Garcia. Secondo posto per i neozelandesi Micah Wilkinson ed Erica Dawson (22 tot, 15 net), mentre il podio provvisorio è completato dagli argentini Mateo Majdalani ed Eugenia Bosco (31 tot, 21 net). Più indietro i britannici argento di Tokyo John Gimson e Anna Burnet che sono sesti (34; 25) a sei race dalla medal race.