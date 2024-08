Parigi 2024 CIO | I risultati dei test IBA su Khelif e Lin non sono credibili

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 4 agosto 2024) “E’ giusto che due atlete vengano prese di mira in base a decisioni chestate prese in modo arbitrario?state screditate, se guardate i video pubblicati dal presidente dell’Iba resterete scioccati. L’intero processo che ha portato alle squalifiche è pieno di errori, sin dall’inizio, il modo in cui hanno condiviso ideicon noi e in cui li hanno resi pubblici è inaccettabile”. Mark Adams, portavoce del Cio, durante il briefing del Cio torna sulla questione relativa alla presenza ai Giochi didelle pugilie Lin. Adams ribadisce anche che “questo è un tema in cui non cirisposte bianche o nere, se ci fossero dati scientifici o un consenso scientifico saremmo lieti di usarli ma in questo momento non cied è impossibile prendere una decisione. Si tratta di un campo minato e noi cerchiamo di garantire dei Giochi equi e inclusivi”.