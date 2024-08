Novak Djokovic e Olimpiadi Oro o mai più

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 4 agosto 2024) Parigi, 4 agosto 2024 – Le lancette dell’orologio passano anche per chi sembra immortale. L’inesorabile scorrere del tempo è ciò che ci rende tutti uguali: è quanto di più democratico esista, anche se non piace a nessuno. Ma tant’è, questa è la realtà. Nello sport, poi, quelle lancette vanno al triplo della velocità, si diventa “vecchi” molto prima. Prendete, ad esempio. A tratti sembra terminator, ma la sua carta d’identità recita 37 anni. Giovane, forse giovanissimo per la vita quotidiana. Ma non per la dura legge del tennis. Nole, tra poche ore, scenderà in campo sul campo centrale del Roland Garros contro Carlos Alcaraz: in palio c’è la medaglia d’Oro olimpica. Ovvero l’unico “trofeo” che il fenomeno serbo non ha ancora affisso in bacheca. E’ il suo appuntamento con la storia.