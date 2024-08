Napoli mercato in stallo Conte ha bisogno subito di Lukaku

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 4 agosto 2024) Ildiha urgentedi. La situazione Osimhen complica i piani. Ilazzurro bloccato a una settimana dall’inizio della stagione. La prima sconfitta delcontro il Girona ha messo in evidenza le lacune della rosa, soprattutto in attacco. Antonioha urgentedi Romelu, ma la situazione di Victor Osimhen complica i piani didegli azzurri.: l’obiettivo primario diha indicatocome unico sostituto possibile per Osimhen. Il belga “aspetta paziente ile ha rifiutato il trasferimento all’Aston Villa”. Tuttavia, l’arrivo diè bloccato dalla mancata cessione di Osimhen. Il nodo Osimhen: clausola rescissoria estagnante La “clausola rescissoria da 130 milioni di euro ha spaventato qualsiasi possibile pretendente europea.