Moto gp Bastianini ci crede | Ora devo continuare così

(Di domenica 4 agosto 2024) Silverstone, 4 agosto 2024 – Il pilota Ducati ufficiale ha portato a termine uno straordinario weekend a Silverstone, piazzando una doppia vittoria tra sprint race e gara lunga. Ottimo lavoro estivo per Enea che è riuscito a sistemare la qualifica, il suo tallone d'Achille, mentre sul ritmo gara i suoi finali sono sempre efficaci, ma partendo troppo dietro ha sempre fatto fatica a inserirsi nella lotta alla vittoria. A Silverstone ha funzionato tutto quasi alla perfezione e il risultato in gara è stato una diretta conseguenza: doppia rimonta nel finale e doppia vittoria. Ora è a meno 40 dal leader. Enea Bastianini convincente sia al sabato che la domenica. Riparte da qui la 'Bestia' che ora, con 49 punti di ritardo da Jorge Martin, può candidarsi nella lotta al titolo.