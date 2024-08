Maria De Filippi | Mario con Ida non ce la fa Cusitore replica

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 4 agosto 2024) La rottura trae Ida Platano, protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne, ha trovato nuova linfa grazie alle recenti dichiarazioni diDe. Durante un'intervista a Radio Deejay, la conduttrice ha espresso chiaramente il suo punto di vista sulla possibilità di una riconciliazione tra i due. E le sue parole non lasciano molto spazio alla speranza per: "Mi sa chenon ce la fa. Lui ci ha provato tanto, da quando è finito il programma è andato da lei tipo 4/5 volte ma lei resiste. Secondo me non ce la fa". Con queste parole, Queen Mary ha praticamente chiuso la porta a un possibile ritorno di fiamma trae Ida Platano nonostante i gesti estremi di lui.ha ascoltato attentamente le dichiarazioni die ha risposto durante una diretta Instagram tra amici.