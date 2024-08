Marcell Jacobs in finale alle Olimpiadi | gli avversari sui 100 e i tempi per la medaglia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024)scenderà in pistaore 21.50 per disputare ladei 100 metridi Parigi 2024, con il sogno di salire nuovamente sul podio a cinque cerchi dopo la grandiosa apoteosi di tre anni fa a Tokyo. Il Campione Olimpico si è qualificato per l’atto conclusivo con il miglior tempo di ripescaggio, ovvero il 9.92 corso nella seconda semispdel sudafricano Akani Simbine e del botswano Letsile Tebogo.è stato inserito in corsia 9, dunque correrà totalmente all’esterno per cercare la grande impresa. Il Messia dell’atletica tricolore può provarci magari per ladi bronzo: verosimilmente dovrebbe scendere sotto 9.90 e poi guardare gli. I giamaicani Kishane Thompson (9.80) e Oblique Seville (9.81) si sono scatenati in semi: correranno in corsia 4 e in corsia 6, sembrano i grandi favoriti della vigilia.