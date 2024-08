L’uomo e la vetta 31 luglio ’54 settant’anni fa l’impresa italiana del K2 Epica nazionale di un trionfo

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 4 agosto 2024) In senso figurato l’Italia, nella sua storia secolare che precede anche l’unità politica, è salita sul tetto del mondo innumerevoli volte. Ma in senso letterale l’Italia è salita – più o meno – sul tetto del mondo per la prima voltafa, esattamente nella notte tra il 30 e il 31del 1954. Tra ghiaccio, neve e terribili folate di vento, in quella notte gloriosa Achille Compagnoni e Lino Lacedelli piantarono il tricolore sulla cima leggendaria del K2, 8 mila e 611 metri d’altezza, la secondapiù alta del mondo dopo l’Everest ma la più impervia da raggiungere. Furono i primi a compiere cotanta impresa. L’accordo Pakistan-Italia Questa storia carica di pathos inizia almeno un anno prima.