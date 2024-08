Lazio | Frosinone battuto in amichevole per 2-0 Zaccagni ancora in gol

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024)4 agosto 2024 - Non èuna partita ufficiale, ma è difficile negare che la partita andata in scena ieri sera al Benito Stirpe dinon avesse molti dei dettami tipici di quello che poi sarà la stagione biancoceleste. Lavince l'incontro prestagionale contro ilin una partita dall'ottimo tasso agonistico, dove entrambe le squadre hanno cominciato a confrontarsi con un ambiente molto simile a quello delle partite "vere" e un livello fisico in campo già più consono alle sfide che contano. A decidere l'incontro sono le due reti siglate nella ripresa dae Vecino, due vecchi protagonisti a mettere la firma su questo successo della nuova. La gara La partita è stata divertente, con larghi tratti del match, soprattutto nel primo tempo, vissuti su un ritmo agonistico molto simile a quello delle sfide ufficiali.