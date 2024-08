La goccia di rugiada

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 4 agosto 2024) Cosa ne sapete voi di cosa prova unadi? Voi, privi di fantasia e di gioia, osservate le cose come vi è stato detto di fare. Cosa ne sapete voi di cosa provo quando scivolo leggiadra su una foglia di banano? Della sensazione di leggerezza, del cuore libero, del respiro che si ferma man mano che prendo velocità. Sì, perché anche noi gocce direspiriamo, esattamente come voi. Non credete a chi vi dice che laè solo un fenomeno che consiste nella formazione di piccole gocce d’acqua sul suolo, che avviene in presenza di elevata umidità, quando il suolo si raffredda durante la notte. Sciocchezze! Noi nasciamo dalle lacrime degli Dei, i quali, quando sono tristi, ci liberano sulla terra per diluire le loro tristezze nell’atmosfera. Anche noi siamo piccole o grandi, lunghe o sottili. E anche noi siamo bianche o nere.