Inter problemi fisici per Zielinski e Arnautovic | programmate visite mediche

(Di domenica 4 agosto 2024)per Markoe Piotr. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, l’austriaco e il polacco hanno avvertito qualche fastidio nel corso della partita trae Pisa. NUOVO PROBLEMA – Non è stato un inizio di stagione positivo per l’di Simone Inzaghi dal punto di vista dei. Dopo Mehdi Taremi, infatti, la nuova preoccupazione è rivolta nei confronti di Markoe Piotr. Stando a quanto riportato da Pasquale Guarro, entrambi i giocatori durante la sfida amichevole contro il Pisa hanno avvertito fastidi che hanno costretto lo staff tecnico a monitorarli da vicino. La situazione si complica ulteriormente per Simone Inzaghi, che dovrà già fare a meno dell’ultimo arrivato Mehdi Taremi.