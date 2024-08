Impatto terrificante | l’auto si ribalta nella scarpata Ferito il conducente

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 4 agosto 2024) Un grave incidente è avvenuto nel pomeriggio di sabato 3 agosto, intorno alle 18, sulla via Gesso a Fontanelice, nel bolognese. Un uomo, alla guida di una jeep, è finito fuori strada e si èto in unaper ragioni ancora da accertare. L’incidente ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi. Il, rimastonell’incidente, è stato prontamente soccorso dal personale del 118 e dai vigili del fuoco, intervenuti con due squadre provenienti da Imola e dal distaccamento volontario di Fontanelice.Leggi anche: Incidente a Roma, due ventenni travolte sul marciapiede: sono gravi Secondo le ricostruzioni preliminari, l’incidente è avvenuto in una zona con caratteristiche stradali che potrebbero aver contribuito alla perdita di controllo del veicolo.