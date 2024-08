Il Bologna in difesa Pressing su Logan Costa Ultimatum a Hummels

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) Poche ore e ilproverà a rompere gli indugi per regalare il difensore centrale indispensabile, che prenda il posto di Riccardo Calafiori. E’ arrivato Erlic, ma nei piani il centrale sostituirà Ilic, destinato al prestito. Ne serve un altro. Mats(35) ha preso nuovamente tempo e ilha deciso di aspettare fino ai primi giorni della prossima settimana la risposta. Poi, varcate le due settimane di attesa, dovrà rompere gli indugi. Intanto sta apparecchiando la tavola delle alternative. Nuovi contatti con il Tolosa per(23), difensore capoverdiano. Una prima offerta da 8 milioni più bonus per lui è stata respinta, i francesi hanno fissato il prezzo: se ilvorrà affondare serviranno 12-13 milioni e in fretta, perché il West Ham minaccia di rompere gli indugi, con Todibo sempre più diretto alla Juventus.