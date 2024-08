Giustizia lo sfogo di Gratteri | Dentro ho molta rabbia perché si sta perdendo tempo con riforme che non servono a niente

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) “ho, ma davveropenso che in questo paese molte cose si potrebbero risolvere con semplicità e si può far funzionare il sistema. Sono artosi staa fareche nulla hanno a che fare con la tutela delle parti offese. Sono artovedo che stiamo, stiamo facendo delleche rallentano la celebrazione dei processi e l’acquisizione delle prove nelle indagini, stiamo facendo tutto ciò che non serve“. Sono le amareggiate parole del procuratore di Napoli Nicoladurante la presentazione del suo libro “Il Grifone”, scritto a quattro mani con Antonio Nicaso, in un evento tenutosi a Galatro, in provincia di Reggio Calabria.