Don Lurio chi era il compagno Livio Costagli e la battaglia sull’eredità mai riconosciuta

(Di domenica 4 agosto 2024) Donald Benjamin, più noto come Donnacque a New York il 15 novembre 1929.Di origine italo-americana, studiò danza a Broadway con Bob Fosse e Jack Cole, poi arrivò in Europa con il suo tour in Francia e venne notato da alcuni dirigenti della sede RAI di Torino, per cui venne scritturato in Italia nel 1957 per lo show Crociera d’estate. Nel 1959 con Delia Scala presentò Canzonissima. La grande fama per Donarrivò nel 1961, quando portò in Italia le gemelle Kessler delle Bluebelle, già apparse sulla copertina di Life negli Usa e sue colleghe in Francia. La censura demo-cattolica le obbligava ad indossare pesanti calze nere ma Donne fece delle stars creando la celebre coreografia del Dadaumpa, un pezzo storico indelebile nell’immaginario collettivo. Poi una valanga di successi. Tutti gli show di Lola Falana e Rita Pavone.