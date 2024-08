Djokovic-Alcaraz oggi in tv tennis finale oro Olimpiadi Parigi 2024 | canale e orario

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 4 agosto 2024) Novaksfiderà Carlosinper l’oro nel torneo disingolare maschile alledi, sulla terra rossa del Roland Garros. Il serbo ha piegato la resistenza di Lorenzo Musetti in semi, riuscendo a chiudere i conti in due set e preservando dunque le energie dopo i fastidi al ginocchio accusati contro Stefanos Tsitsipas ai quarti. Si tratta del miglior risultato olimpico di, mai oltre il bronzo in carriera: oro o argento? Avrà voce in capitolo, eccome, anche lo spagnolo Carlos, dominante a discapito del canadese Felix Auger-Aliassime al penultimo atto dell’evento francese. La recentedi Wimbledon ha portato in parità gli scontri tra i due, 3-3; tutto gli appassionati disi chiedono chi effettuerà il sorpasso.