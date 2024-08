Camion trancia i cavi della ferrovia linea sospesa e disagi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 4 agosto 2024) Quella di sabato è stata una mattinata difficile per il trasportorio in provincia di Varese. Il traffico dei treni è rimasto in tilt per diverse ore a causa di un incidente avvenuto nelle prime oregiornata. Erano circa le 5.20 quando all’altezza del passaggio a livello di Gazzada Schianno unha urtato iria che hanno lo scopo di delimitare l’altezza dei mezzi in transito. L’impatto ha provocato la caduta dei piloni che li sostenevano, che hanno danneggiato laaerea di alimentazione dei treni. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco. La circolazioneria è stata, con la conseguente cancellazione di diverse corse sulla tratta che collega Milano con Varese e l’attivazione degli autobus sostitutivi. Ci sono volute 5 ore primariapertura gradualecircolazione dei treni.