Bomba Trump | Khelif un bravo pugile maschio Le parole che fanno il giro del mondo | Perché l' italiana ha perso

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) Anche Donaldaffronta il caso di Imane, laalgerina intersex che a Parigi 2024 è arrivata a medaglia olimpica sicura dopo aver battuto nei quarti l'ungherese Hamori e prima, agli ottavi, l'azzurra Angela Carini per abbandono. L', ha sottolineato in un comizio ad Atlanta l'ex presidente americano e candidato repubblicano alla Casa Bianca alle elezioni di novembre, "è stata colpita così forte che non sapeva cosa l'avesse colpita Unana che ha fatto una transizione, è unLui l'ha colpita con due diretti e lei ha detto 'sono fuori'". La ricostruzione dinon corrisponde alla verità, in quanto laè una donna a tutti gli effetti anche se il suo iper-androginismo e i valori di testosterone più alti della norma (ma entro i limiti imposti dal Cio) hanno fatto molto discutere in questi ultimi giorni.