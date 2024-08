Basket e calcio | più sport al Pozzo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 4 agosto 2024) Intervento di valorizzazione per l’area verde dell’ex campoivo didella Chiana. Per la gioia di bambini, ragazzi eivi di ogni età sono state appena installate nuove attrezzature che permetteranno di sfruttare lo spazio verde praticando del sanoall’area aperta. Si tratta nello specifico di due porte da calcetto, un campetto da pallavolo e due canestri damobili. Un intervento promosso dall’amministrazione comunale attraverso l’assessorato allo. "I nuovi arrediivi – conferma l’amministrazione comunale - consentiranno di usufruire, ancora di più, dell’area con nuovi strumenti utili per giocare e divertirsi favorendo la socializzazione e l’aggregazione". Foiano conferma così il suo interesse nei confronti della valorizzazione e riammodernamento delle struttureive.