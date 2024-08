Vacanze dall’hotel sporco alla casa che non c’è | come evitare brutte sorprese o farsi risarcire

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di sabato 3 agosto 2024) (Adnkronos) – In estate le disavventure che possono capitare in viaggio sono tante,l'eventualità di affittare unafantasma oppure prenotare un albergo che non rispecchi le caratteristiche vantate. Per questo motivo Altroconsumo mette a disposizione il servizio per far valere i diritti in caso di vacanza rovinata, oltre che i consigli per prenotare L'articoloche non c’è:(o) proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.