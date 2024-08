Traffico Roma del 03-08-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 3 agosto 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità incidente concludi su Piazzale Appio altezza largo Brindisi riaperta al transito via Cilicia prima chiusa per incendio chiusa per lavori al Palatino invece via di San Teodoro da via dei fienili a via dei Cerchi modifiche alla viabilità anche lungo diverse vie adiacenti per il trasporto pubblico momentaneamente interrotta la circolazione dei treni sulla metro C tra pantano e giardinetti nelle direzioni Inoltre oggi sabato 3 agosto per lavori sospeso il servizio della metro B B1 tra Castro Pretorio Laurentina per l’intera giornata attivo un servizio bus sostitutivo regolare il servizio tra Castro Pretorio Rebibbia e Ionio In collaborazione con Luce Verde infomobilità