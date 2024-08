Tra basiliche e concerti Un tour guidato tra le bellezze di Ravenna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024) Proseguono le visite guidate di Mosaico di Notte, evento che si concluderà il 6 settembre. Il martedì sera – 6 e 20 agosto – appuntamento con la visita guidata alla basilica di Sant’Apollinare in Classe, mentre mercoledì è prevista la visita al Battistero Neoniano, al Battistero degli Ariani e alla Basilica di Sant’Apollinare Nuovo. Fino al 9 agosto prosegue ancheBella di Sera, con inizio spettacoli alle 21.15 (ingresso gratuito, senza prenotazione). Il 6 agosto in piazza San Francesco si esibirà la Bandeandrè, con un omaggio per i 25 anni dalla scomparsa di Faber.Bella di Sera si conclude con due, in piazza San Francesco, nell’ambito della rassegna Le Stelle di Galla Placidia, il 7 agosto con Revival, racconti e musica dai mitici anni ‘70 e ‘80 con la partecipazione dell’attore comico Vito e il 9 agosto con Voci dall’Oltre Oceano.