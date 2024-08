Tor Bella Monaca minacce di morte e botte all’anziana madre | 53enne in manette

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 3 agosto 2024) Roma, 3 agosto 2024 – I carabinieri della Stazione Roma Torhanno arrestato un, originario della provincia di Bari ma residente nella Capitale, gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia e detenzione abusiva di arma. A seguito di una richiesta giunta al 112, i carabinieri sono intervenuti in via dell’Archeologia dove ad attenderli vi era una donna 78enne che riferiva di subire, da qualche tempo, reiteratedi, violenze fisiche e offese verbali, per futili motivi, da parte del figlio. Questi comportamenti, a dire dell’anziana, sarebbero culminati, la notte precedente, in consistenti danneggiamenti degli arredi della loro abitazione da parte dell’uomo, in evidente stato di agitazione, che avrebbero costretto la donna ad uscire dall’abitazione e attendere i carabinieri all’esterno del condominio.