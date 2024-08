Roberto Speranza Pd | Si apre una fase nuova Bene la scelta del M5s Renzi? Ci vuole prudenza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) "Si è invertita la, che pareva a senso unico, della destra in crescita e la sinistra in difficoltà: oggi la maggioranza di governo è in affanno e le opposizioni sono inespansiva". Per l’ex ministro della Salute del Pdè questa l’indicazione che emerge, non solo dalle elezioni europee e amministrative, ma ancor più dalla partecipazione alla raccolta di firme sul referendum per l’abrogazione dell’Autonomia diffeata. Onorevole, che cosa si è innescato dopo il voto europeo, che sembrava aver quasi confermato i rapporti tra maggioranza e opposizione? "Il tema vero è che si è aperta una. Dopo la sconfitta del 2022 si era diffusa la sensazione che si fosse inaugurato un lungo ciclo di destra senza alternative. Negli ultimi mesi si è invece registrato un cambiamento significativo.