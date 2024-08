Rapinato il sindaco-farmacista di Barlassina Monza | il ladro lo ferisce con un coltello di 30 centimetri

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 3 agosto 2024) Entra in farmacia, si mette in fila e, quando arriva il suo turno al bancone, chiede una confezione di Viagra. Mentre glielo stanno procurando, estrae unlungo 30e inizia a urlare: «Questa è una rapina, datemi i soldi». Segue una colluttazione che porterà al ferimento del titolare. Succede nel piccolo paese di, 7 mila abitanti nel. La persona derubata e ferita è anche ildel Comune, Paolo Vintani, storicodella località brianzola. Eletto lo scorso giugno con il centrodestra, in passato ha ricoperto anche il ruolo di vicepresidente di Federfarma-Milano-Lodi. La dinamica della rapina Poco dopo le 15 di oggi, 3 agosto, ilre si presenta nella farmacia di Vintani. Le commesse, minacciate, aprono i registratori di cassa. Il malvivente prende il denaro e si avvia verso l’uscita.